Psg, ecco qual è il piano per convincere Mbappé a rinnovare

Il Psg ha un piano per convincere Kylian Mbappé a rinnovare. L'attaccante ha più volte reso nota la volontà di giocare per il Real Madrid e pare voglia passare un'altra stagione a Parigi per poi liberarsi a parametro zero. E nonostante non si trovino d'accordo e chiedano in continuazione al giocatore di lasciare quest'estate il club, sotto sotto i francesi sperano in un clamoroso dietrofront. Secondo quanto riportato dal media francese RmcSport, il club spera nell'intervento di un mediatore molto vicino alla famiglia per convincere l'attaccante a rimanere e rinnovare il proprio contratto.