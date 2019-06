Psg, ecco quanto è stato speso esattamente per acquistare Mbappé dal Monaco

Il giornale L’Èquipe ha pubblicato in giornata un articolo intitolato “Le vrai prix de Mbappé”, ossia “Il vero presso di Mbappé“. Non era ancora molto chiaro quanto effettivamente avesse speso la società parigina per acquistare il talento 20enne dal Monaco nell’estate del 2017. Secondo quanto riportato dal più importante giornale sportivo francese, dopo un anno dal suo arrivo nella capitale il Psg ha versato nelle casse dei monegaschi la cifra record di 145 milioni di euro. Ma non è tutto: infatti a questi si devono aggiungere 35 milioni di euro che comprendono bonus vari, per arrivare ad un totale di ben 180 milioni di euro. In due casi il Monaco incasserà i 35 extra: o se il Psg dovesse vendere Mbappé entro la fine dell’attuale contratto, in scadenza nel 2022, oppure se dovesse rinnovare. Nel pezzo si dice anche che il patron Al Khelaifi valuta il suo pupillo fra i 230 e i 250 milioni di euro.