Psg eliminato da Coppa di Francia, Pochettino: “Ai rigori è sempre lotteria”

Il tecnico dopo l'uscita di scena dal torneo

Intervenuto nel post partita in conferenza stampa, mister Mauricio Pochettino ha spiegato cosa non ha funzionato nel match: "Non c'è stato abbastanza pericolo davanti alla porta rivale. Certo, con una squadra come il Nizza, dovevamo mostrare un gioco migliore. Poi, quando si tratta di calci di rigore, è sempre una lotteria", le parole del tecnico. "Nel primo tempo i nostri calciatori si sono mossi troppo lentamente, nonostante ci trovassimo di fronte ad un club che non ci dava spazi liberi e di conseguenza nessuna occasione per creare pericolosità. Nella ripresa il movimento è stato migliore, ma non è bastato per vincere".