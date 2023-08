Psg fa rimuovere dallo stadio la gigantografia di Mbappé

Il Psg in rotta con Kylian Mbappé continua a eliminate tutti i riferimenti che legano il giocatore al club. E' di poche ore fa la notizia della rimozione della gigantografia dell'attaccante francese da una facciata dello stadio Parco dei Principi. Una decisione che ha sorpreso tutti e spopolano sul web i video durante l'intervento di rimozione. Ma c'è di più. Il Psg ha fatto togliere dagli store tutte le maglie con il nome e il numero di Mbappé. Tutto questo per la decisione del calciatore di non rinnovare il contratto e di andare via il prossimo anno a parametro zero. Motivo per cui l'attaccante è diventato per la società parigina un calciatore indesiderato.