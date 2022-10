Psg, Fabian Ruiz: “Con Messi, Mbappé e Neymar possiamo vincere una gara in un minuto”

Le parole del centrocampista ex Napoli alla prima esperienza a Parigi.

Il Psg sarà impegnato oggi in Champions League contro il Maccabi Haifa e a margine della conferenza stampa in vista della gara anche Fabian Ruiz è intervenuto per rispondere a qualche domanda sul match ma in generale sulla formazione francese e la sua nuova esperienza in maglia parigina.

L'ex Napoli ha raccontato l'importanza di Verratti in questi primi mesi in Francia ma ha sottolineato anche la potenza offensiva del club in grado di far vincere le gare in pochissimo tempo.

Sul suo approdo in Francia e l'adattamento, Fabian Ruiz ha detto: "All'inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive. Poi mi sono sentito sempre meglio". Su chi è stato importante per fargli trovare il feeling giusto: "Marco Verratti è un giocatore che conoscevo, che tutti conoscono. All'inizio mi ha aiutato molto, parla italiano e mi ha aiutato. È facile giocare con uno come Marco. È sempre facile giocare con i migliori e lui è uno dei migliori".

Un passaggio anche sui tre davanti: Neymar, Messi e Mbappé. "Penso che per un centrocampista sia un vero piacere giocare con questi attaccanti. Sappiamo di cosa sono capaci, sono fantastici e possono farti vincere una partita in un minuto. Sta a noi aiutarli affinché si trovino sempre nelle migliori condizioni".