Psg, finalmente Sergio Ramos: prima convocazione… contro il Manchester City

Prima chiamata per il difensore spangolo

A quattro mesi dal suo arrivo al Paris Saint-Germain , Sergio Ramos entrerà per la prima volta nella distinta di un match del club francese. L’ex capitano del Real Madrid, alle prese con problemi fisici da quanto è entrato a far parte della società parigina, dovrebbe riassaporare il campo o comunque il clima partita nell'importantissimo match di Champions League contro il Manchester City di Guardiola.

CI SIAMO - In attesa della conferenza stampa odierna di mister Mauricio Pochettino, secondo L'Equipe ci sarebbero ottime possibilità di vedere comparire il nome di Sergio Ramos nella distinta dei giocatori convocati per la trasferta di Coppa. Ad ogni modo, difficile che il difensore possa partire titolare contro la formazione di Pep Guardiola vista la lunga assenza dal rettangolo di gioco. Molti dei dubbi riguardo le sue condizioni verranno sciolti in queste ore quando, dopo il volo Parigi-Manchester ci saranno gli appuntamenti ufficili della vigilia.