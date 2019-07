Psg, folle offerta per trattenere Mbappé: 50 milioni di euro a stagione!

Il Paris Saint-Germain non vuol lasciar partire Kylian Mbappé. Malgrado il malcontento dell’attaccante, che, come Neymar, avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria, il club francese è pronto a tutto pur di trattenere il proprio fuoriclasse. Come riporta il Sun, i parigini starebbero infatti preparando un’offerta da capogiro da presentare al giocatore.

LE CIFRE – Il Psg è disposto a mettere sul piatto ben 950.000 euro settimanali, per un totale di 50 milioni di euro a stagione. Un’offerta faraonica, lanciata dalla società per cercare di arginare le avances di altri club. E chissà se, di fronte a tale cifra, il mal di pancia del francese passerà…