Psg, Galtier: “Con Mbappé non ci sono problemi”

Nel post partita di Psg -Marsiglia, terminata con la vittoria dei parigini, il tecnico dei padroni di casa Cristophe Galtier è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video per commentare il successo ma anche i rumors relativi alla possibile rottura del club con Kylian Mbappé , autore dell'assist vincente per il gol di Neymar.

MBAPPE' - Galtier non si è poi sottratto alle domande su Mbappé e i rumors di malconento: "Sono molto onesto anche se le persone mi fanno sembrare qualcosa che non sono. Non succede nulla con Mbappé, cerchiamo solo di trovare le migliori soluzioni possibili. Ho giocatori che hanno un grande carattere, una forte personalità ma che sono grandissimi professionisti. Credetemi, nello spogliatoio va tutto bene".