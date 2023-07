Psg-Galtier è addio: accordo per risoluzione e annuncio di Luis Enrique

Accordo tra club e mister per la risoluzione del contratto. Potrebbe essere il giorno decisivo anche per l'annuncio del successore: scelto Luis Enrique.

I negoziati tra il Paris Saint-Germain e mister Christophe Galtier per l'addio hanno finalmente trovato la fumata decisiva per l'addio. Dopo i rumors riferiti da vari media e dall'AFP, ecco la risoluzione del contratto dell'allenatore con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista.

L'ex tecnico di Saint-Etienne, Lille e Nizza lascia quindi la capitale dopo una sola stagione e dopo aver conquistato il titolo di Ligue 1, non abbastanza per nascondere i fallimenti in Coppa di Francia e soprattutto in Champions League della squadra parigina.