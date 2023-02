Psg, Galtier e le accuse: “Infortunio falso per Mbappé? Non rispondo a Nagelsmann”

Curiosa battaglia psicologica a distanza tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco , prossime rivali in Champions League negli ottavi di finale. Infatti, in queste ultime giornate, a far parlare sono stati alcuni comunicati sulle condizioni di Kylian Mbappé da una parte, e di Sadio Mané dall'altra. Entrambi dovrebbero saltare almeno la gara d'andata tra le due squadre ma qualche dubbio è sorto, almeno sponda bavarese, sull'effettivo infortunio del campione francese.

La replica del Psg, nelle vesti di Galtier, tecnico parigino, non si è fatta attendere e dopo la gara col Tolosa, ha detto: "Ho letto i suoi commenti, ma non devo rispondergli. Non è lo stile del club e non è affatto nel mio stile dire falsità. Non voglio fare confusione".