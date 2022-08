Psg, Galtier fa fuori Icardi e Navas: “Devono trovarsi delle sistemazioni”

Intervenuto in conferenza stampa prima del match di Ligue 1 contro il Montpellier , Cristophe Galtier , allenatore del Paris Saint-Germain , ha confermato le partenze di Mauro Icardi e Keylor Navas . Per quanto riguarda l'attaccante argentino è ormai da tempo in rotta di collisione e fuori dal progetto del club parigino: la sua partenza sembra ormai scontata e nei prossimi giorni dovrà quindi trovarsi una sistemazione. Per quanto riguarda il portiere ex Real Madrid , in orbita Napoli , non intende fare il vice di Donnarumma e una partenza potrebbe essere una soluzione anche per lui. La conferma è arrivata proprio dal tecnico dei parigini, queste le sue parole:

"Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo. Ho visto Mauro all’inizio della settimana. La sua assenza lo scorso week-end è stata legata ad una scelta sportiva, l’ho visto ad inizio settimana per dirgli che voglio restringere il gruppo e non lavorare con 25 giocatori fuori dai piani. Il club sta lavorando a stretto contatto con Mauro per trovare la migliore soluzione possibile. Ha avuto pochissimo tempo per giocare e penso che sia meglio che si rianimi. Non ha perso tutto il talento così, ma è vero che da due anni è stato tutto difficile. Il fatto di cambiare squadra, di trovare una squadra più favorevole ti può permettere di rilanciarti in una carriera".