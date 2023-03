Psg, Galtier: “Il futuro di Messi? La sua permanenza sarebbe un bene per tutti”

Caos totale in casa Psg, che vede il futuro di Lionel Messi in discussione. Il fuoriclasse argentino va in scadenza di contratto al termine dell'attuale stagione e le critiche post eliminazione in Champions non aiutano. Sul futuro del campione del mondo si è espresso Christophe Galtier: "È ancora presto. Leo sta parlando con la dirigenza, certo, la sua permanenza sarebbe un bene per tutti: ci sono state diverse critiche post Bayern, ma lui è stato decisivo molte volte in stagione" ha concluso il tecnico in conferenza stampa.