Psg, Galtier non fa sconti: “Nessuno mi ha chiesto di essere risparmiato prima del Mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro l'Auxerre, il tecnico del Paris Saint-Germain , Christophe Galtier ,ha parlato del match anche in chiave Mondiale con il possibile rischio e timore che qualche atleta possa farsi male nell'ultima gara prima dell'inizio della rassegna iridata del Qatar.

Passando alla questione infortuni e prendendo spunto dal caso Mané, convocato dal Senegal ma comunque a rischio a causa di un problema fisico accusato nell'ultima sfida giocata col suo Bayern in campionato: "Quando vedo un giocatore infortunato come Sadio Mané, sono sempre triste per lui. Il rapporto è molto diretto tra il mio staff medico e lo staff medico delle Nazionali. Tutti i medici sono informati dello stato di forma dei nostri giocatori. Saranno tutti disponibili per domani. La cosa più importante è allenarsi bene. Quelli che andranno ai Mondiali sono atleti di altissimo livello; potrebbe esserci un po' di paura, ma è più l'ambiente che il giocatore ad averne. Non sarei sorpreso però se qualcuno mi chiedesse di non giocare. Io ho l'obbligo di mettere in campo una formazione competitiva. Al momento nessuno mi ha chiesto di essere risparmiato".