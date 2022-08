Psg, Galtier risolve tema rigoristi: la decisione su Mbappé, Neymar e Messi

Quando si tratta di stelle, meglio mettere le cose in chiaro ed evitare di portarsi avanti problematiche per lungo tempo. Così, al Paris Saint-Germain , mister Galtier ha preso il comando e ha risolto il tema scottante dei rigoristi dopo le polemiche successive al match contro il Montpellier tra Mbappé e Neymar .

Il francese aveva calciato e sbagliato un rigore mentre il brasiliano si era imposto per tirarne un secondo al suo posto generando una vistosa reazione amara del compagno. Da qui le polemiche e i malumori usciti su tutti i media sportivi, francesi e non.

E Messi? Il quotidiano iberico spiega come l'argentino dovrebbe essere il terzo ma aggiunge anche che La Pulce non si sia mai voluta mettere in mezzo sulla questione stando in disparte e lasciando che il caso si risolvesse tra loro.