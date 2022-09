Psg, Galtier: “Skriniar? Manca un giocatore, dobbiamo adattarci”

Il tecnico del Paris Saint-Germain , Christophe Galtier , è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato appena concluso e non solo. Il tecnico del club parigino fa il bilancio della sessione appena conclusa. Queste le sue parole:

"C'erano delle cessioni da fare e sapevamo che per comprare si doveva vendere. Che il mercato sia chiuso è un sollievo per tutti gli allenatori. Ora sappiamo quale gruppo abbiamo a tua disposizione e voltiamo pagina. Non è arrivato Skriniar? Si passerà al reparto arretrato a 4? Una delle qualità importanti di un allenatore è adattarsi. È preferibile iniziare con un'organizzazione su cui lavori da due mesi, ma è possibile. Forse dovremo adattarci perché in alcuni punti mancherà un giocatore. Ma mentre parliamo, non ho alcun desiderio di cambiare organizzazione. Keylor Navas? Non cambia nulla, ma ora che il mercato è finito nulla mi vieta di dire che Keylor Navas dovrà giocare qualche partita, come tutti i dodicesimi. È solo una riflessione, ma la gerarchia resta così com'è".