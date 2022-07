Psg, Galtier: “Sono capace di fare grandi cose. Donnarumma? C’è un solo titolare”

Le prime parole del nuovo allenatore dei parigini

Redazione ITASportPress

Inizia una nuova era in casa Paris Saint-Germain. Con l'ingresso del nuovo direttore sportivo Campos e del nuovo tecnico Galtier c'è aria di rinnovamento e proprio nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Galtier ha toccato vari temi tra cui il suo arrivo, il mercato in uscita, il dualismo Navas-Donnarumma e la situazione di Neymar.

L'ARRIVO - "Sono emozionato e fiero. Sono arrivato qui al Parco dei Principi e ho visto la frase storica del club: 'Ici c'est Paris'. Ho capito subito le tante attese che ci sono attorno a questo club. Dovremo lavorare tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi. La responsabilità che mi è stata data è far sì che il PSG viva una grande stagione. Se ho accettato, è per che ne sono capace. Unica cosa: se saremo da soli sarà difficile, insieme invece saremo più forti. Con Campos ci ho messo pochissimo a prendere questa decisione. La sua presenza è stata determinante. Poi, le parole e gli scambi che ho avuto con il presidente, hanno fatto sì che accettassi con umiltà e ambizione".

MERCATO IN USCITA - "Sono un allenatore esigente, che vuole vedere una squadra lavorare ed essere felice. Non ci sono risultati senza un gruppo felice. Tutti i giocatori si devono sentire bene sia nello spogliatoio che fuori. Per far questo, credo che il gruppo debba essere ridotto, perché i giocatori che non giocano mai non potranno essere felici. Per questo, vogliamo ridurre il gruppo. Ne abbiamo già parlato col presidente".

NEYMAR E NAVAS-DONNARUMMA - "Quale allenatore non vorrebbe avere Neymar nella sua rosa? Nessuno: infatti voglio che resti. Poi, serve equilibrio in una squadra. Ma ho un'idea molto chiara di ciò che voglio da lui. Portieri? Li devo incontrare, ma ho l'abitudine di nominare un numero uno e un numero due. Per me è importante che tutti sappiano quale sia il ruolo di ciascuno all'interno di un gruppo".