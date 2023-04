Psg, Galtier: “Stagione unica, ora penso solo alla prossima”

Le parole del tecnico sul futuro, il quale si dà convinto di poter rimanere al Psg ancora un'altra stagione

Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier si è espresso sulla stagione complicata del Psg. Il tecnico è convinto di poter restare sulla panchina dei parigini ancora per un anno, andando in controtendenza rispetto alle voci di mercato: "Sappiamo cosa fare per migliorare rosa e gioco, e stiamo lavorando proprio per riuscirci. Da parte mia, sono già proiettato alla prossima stagione con questa squadra". Queste le dichiarazioni a poche ore del match di campionato contro l'Angers, valido per la 32esima giornata.

"A fine stagione verranno fatte le valutazioni del caso, anche se sono spesso in contatto con Campos e il presidente" ha dichiarato Christophe Galtier. Il tecnico, dunque, sembra esser in buoni rapporti con i piani alti del Psg e potrebbe sfruttare questa possibilità per non tradire la fiducia del club. Almeno non un'altra volta.

Successivamente, Galtier mette in evidenza la variabile Mondiale presentatasi in questa stagione: "Devo dire che è stata una stagione unica, con un Mondiale di mezzo che non capita spesso. Dovremo analizzare quanto accaduto nella prima e nella seconda parte" . Ciò che il tecnico però non deve dimenticare è che si, magari il Psg si diventerà presto campione di Francia, ma in Champions ha collezionato un'altra disfatta.

Nonostante la delusione europea, dunque, Christophe Galtier è convinto di poter restare al Psg anche per la prossima stagione. O, almeno, queste sembrano esser le sue intenzioni. Intanto i parigini si guardano intorno, rinviando il verdetto al termine del campionato.