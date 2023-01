Psg, giallo su Mbappé e il ruolo di vice capitano. Kimpembe: “Non ne so nulla”

Il difensore dopo le voci di un "declassamento" in favore di Mbappé.

Potrebbe esserci un nuovo caso al Paris Saint-Germain che riguarderebbe Kylian Mbappé e il suo ruolo in squadra. Nelle ultime ore, in tanti hanno parlato del fatto che l'attaccante francese sia stato scelto come capitano in assenza, nella formazione iniziale, di Marquinhos, detentore della fascia. A far discutere sarebbero i rumors secondo cui l'enfant prodige potrebbe essere stato "eletto" a tutti gli effetti come vice capitano declassando, di fatto, chi di solito indossa la fascia in assenza del brasiliano, ovvero Kimpembe.

Proprio il difensore è intervenuto sull'argomento per cercare di mettere un punto alle indiscrezioni: "In queste ultime ore ho potuto ascoltare e leggere molto su di me. Desidero quindi fare chiarezza per evitare di continuare a diffondere informazioni false sul mio conto. Non sono stato messo a conoscenza di questa decisione (declassamento per il ruolo di vice capitano a favore di Mbappé), questo è completamente falso… Detto questo, rispetterò sempre le decisioni del club".

Va detto che il centrale è in fase di recupero e quindi non avrebbe comunque potuto giocare e indossare la fascia nelle ultime occasioni. Stesso discorso per Verratti, anche lui uno dei vice e, assente nell'ultima sfida.