Psg, gioca Sergio Ramos e non si perde mai: record nella storia del club

Traguardo importantissimo per lo spagnolo.

Redazione ITASportPress

Sergio Ramos nella storia del Paris Saint-Germain. Tornato titolare in Ligue 1 contro il Troyes dopo aver saltato le partite contro Marsiglia e Ajaccio per squalifica, il difensore ha giocato contro e, come ormai è abituato, ha vinto.

Infatti, quando il centrale gioca per la squadra parigina, il risultato è praticamente lo stesso: Psg sempre imbattuto. Con mister Galtier, Sergio Ramos ha trovato grande continuit giocato 17 gare su 19 e partendo per 16 volte titolare. Ma non solo.

Come sottolineato da Opta, lo spagnolo ha scritto la storia del club superando il record di Rai come giocatore a non aver perso il maggior numero di gare consecutive. In questo caso, precisamente, Ramos è arrivato a non perdere mai nei suoi primi 30 match giocati.

Il precedente traguardo era appunto 29. Il bottino dell'ex Real Madrid è composta da 23 vittorie e sette pareggi considerando tutte le competizioni.

18 vittorie e cinque pareggi in Ligue 1, tre e due in Champions League, una vittoria in Coppa di Francia e un'altra nel Trofeo Champions. Insomma un vero talismano.