Psg, gli esuberi possono essere mandati in quinta divisione

Lo ha detto senza giri di parole il tecnico Galtier: chi non rientra nei piani del Psg deve trovarsi una sistemazione. E così sembra che succederà, in un modo o in un altro. Anche con le maniere forti. Infatti, in casa parigina, sembra proprio che gli esuberi saranno accompagnati all'uscita e neppure in modo gentile. L'Equipe, come riportato anche da Marca, spiega come nelle intenzioni della società ci sia quella di mettere alla porta diversi calciatori e l'ultima minaccia sarebbe quella di farli giocare, fino all'addio, nella squadra che milita in Nacional 3, quinta serie francese.