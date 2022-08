Psg, guai per Galtier: la Federcalcio non ratifica suo contratto

L'allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha incontrato difficoltà nel formalizzare il rapporto di lavoro con il club parigino. La Federcalcio francese non ha approvato il suo contratto con il PSG, secondo quanto riporta L'Equipe. La ragione di questa sorprendente decisione è dovuta alla licenza di tecnico scaduta da tempo. Secondo RMC Sport, l'allenatore 55enne ha già contattato la Federazione per correggere la situazione in tempi brevi. Questo problema però non gli impedirà di guidare la squadra parigina dalla panchina. Galtier è subentrato al PSG questa estate, sostituendo Mauricio Pochettino.