Psg, Hakimi: “Complicità naturale con Mbappé. Critiche? Conta vincere”

Parla l'esterno dei parigini

Annata in Francia, feeling con i compagni e anche una risposta alle critiche ricevuto per il gioco della squadra. Achraf Hakimi ha commentato in conferenza stampa, a margine della gara odierna di Champions League del suo Psg contro il Club Brugge, diversi temi legati all'attualità parigina.

"Il mio adattamento procede bene, mi sto integrando in squadra e sto adattandomi alle idee del mister, per migliorarmi di gara in gara. Sto scoprendo la cultura francese e mi sto abituando al freddo, cosa che prima non tanto avevo avvertito, in Italia nemmeno", ha spiegato Hakimi sulla sua stagione a Parigi. Parlando poi dei compagni di squadra: "Mbappé? Siamo amici e buoni compagni di squadra, c’è una sorta di complicità naturale, ciò che piace a me piace anche a lui. Abbiamo la stessa età, ci divertiamo allo stesso modo e credo che questo si veda anche in campo".