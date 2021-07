PSG, Hakimi positivo al Covid-19

Un inizio complicato per il calciatore marocchino

Il giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus. L'ex Inter è in isolamento, secondo quanto riporta il quotidiano L'Equipe. Il terzino destro marocchino, come riporta Marca, si è abbracciato lunedì scorso con il suo ex compagno di squadra del Real Madrid Sergio Ramos durante la prima sessione di allenamento e adesso si teme per un focolaio. Hakimi ha saltato la partita di preparazione precampionato che il PSG ha giocato questa mattina contro l'FC Chambly , della seconda divisione francese, e che si è conclusa con un pareggio. Per i parigini hanno segnato Icardi, su rigore, e Xavi Simons. Ingaggiato all'Inter per 60 milioni di euro più bonus, l'ex Real Madrid aveva giocato la prima amichevole contro Le Mans ( 4-0, mercoledì) per 45 minuti e aveva fornito un assist.