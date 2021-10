PSG, Henry su Messi: “E’ spesso fuori dal gioco della squadra”

Henry e Messi hanno giocato assieme al Barcellona

L'ex compagno di squadra di Lionel Messi al Barcellona, Thierry Henry, ha parlato della situazione dell'argentino nel PSG, a ‘Prime Video’: "Lo vedo isolato. Non tocca tante volte il pallone. Non lo vedo triste o cose così, ma solo isolato e spesso fuori dal gioco della squadra. Deve stare dentro gli schemi della squadra. Io preferisco al centro. Non credo che possa fare la differenza dalla destra. Serve trovare una soluzione in modo che Messi, Mbappé e Neymar possano giocare insieme e rendere al meglio. Penso che così Leo abbia poco impatto sulla squadra e sulle partite. Partecipa infatti poco alle azioni di squadra".