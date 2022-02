Psg, i tifosi scioperano: “Mercenari pagati troppo”. Pochettino chiede unità…

Qualche fastidio di troppo nell'ambiente parigino. I fan prendono di mira giocatori e dirigenti

Non basta la vittoria per 1-0 arrivata in extremis nel match contro il Rennes con il gol di Kylian Mbappé. Il Paris Saint-Germain è stato contestato dai suoi tifosi che, per la prima parte di gara, hanno deciso di scioperare e successivamente di mostrare il proprio dissenso verso la squadra e l'operato della dirigenza. L’accusa rivolta alla società è quella di aver costruito una "squadra di mercenari pagati troppo e senza disciplina", come si può leggere anche nello striscione esposto al Parco dei Principi.