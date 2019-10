Psg, Icardi: “A Parigi sto molto bene, voglio vincere con questa maglia. Poi si vedrà”

Non solo la lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per Mauro Icardi, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha parlato anche al giornale francese Le Figaro, convinto che nel club parigino può essere una stagione ricca di successi: “Conoscevo già alcuni giocatori al mio arrivo in Francia, fra cui Marco Verratti, che mi ha aiutato ad ambientarmi dentro e fuori dal campo, rendendo più facile l’approccio. Ho anche viaggiato a Lione con Mbappé, e devo dire che questo gruppo è davvero eccellente, ci capiamo perché parlano in tanti sia italiano che spagnolo. Mi sento molto bene, sono anche rimasto sorpreso dall’accoglienza al Parco dei Principi, tutti mi hanno dimostrato molto affetto e non me lo aspettavo”.

Sulla nuova città, in confronto a Milano: “Sono abituato alla pressione, in Argentina come in Italia. Tutto va sempre bene quando vinci tante partite di fila, come sta accadendo ora. In Italia si è creato un circolo vizioso con parte della stampa e si parlava anche troppo di ciò che mi riguardava”.

Sul futuro: “Il mio obiettivo è dare il massimo con la maglia del Psg, poi vedremo a fine campionato cosa succederà. Voglio godermi questa stagione, segnare e vincere con questo club”.