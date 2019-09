Psg, Icardi: “Devo dare il massimo perché il club mi acquisti. Vedremo cosa accadrà”

Mauro Icardi meno vicino al ritorno all’Inter. Intervistato da Canal+, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti che riguardano la propria situazione contrattuale, affermando di voler fare di tutto per rimanere al Paris Saint-Germain: “Sono arrivato nella squadra della capitale francese per giocare – anche se stasera, per la sfida di Ligue 1 in programma a Lione, non è presente -. Se arrivi con un’opzione di acquisto, il giocatore deve dare il meglio di sé affinché il club lo acquisti. Vedremo nella prossima estate che cosa succederà”.

E ancora: “Chi mi conosce sa che tipo di persona io sia e questa cosa mi lascia tranquillo. Sicuramente sono più criticato per le cose extra-campo, sono ormai 7 anni che sto con Wanda Nara, che è famosa come lo sono io, quindi implica questo. Non modifica però il mio pensiero, altrimenti non avrei segnato 150 gol con l’Inter. Il mondo mi definisce come un killer, sono sempre pronto dentro l’area per fare gol. Fare gol, d’altronde, è la mia ossessione da sempre”.