Psg, Icardi guarito dal coronavirus: tampone negativo e presto in campo

Dopo k.o. di fila in Ligue 1, il Psg deve trovare forze nuove per riscoprire il piacere dei tre punti. Una novità in tal senso potrebbe essere il recupero di Mauro Icardi. L’attaccante argentino pare essere guarito dal coronavirus e potrebbe presto tornare a disposizione di Thomas Tuchel.

Icardi guarito dal coronavirus

Secondo quanto si apprende da Tyc Sports, ci sarebbero buone notizie per il Psg. Infatti, Mauro Icardi è negativo al tampone per il Covid-19 e può dunque tornare a disposizione del tecnico Tuchel forse anche in vista del prossimo impegno.

Il calciatore, ex Inter, era stato contagiato durante una vacanza con alcuni compagni di squadra ad Ibiza, ma ora il tampone è risultato negativo. In questo modo, il numero 9 argentino potrà tornare ad allenarsi con la squadra e magari essere anche a disposizione per la gara di mercoledì contro il Metz, anche solo per una manciata di minuti.

INTANTO WANDA NARA HA UNA SORPRESA PER IL BOMBER