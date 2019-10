Psg, Icardi non si ferma più: si lavora per riscattarlo con largo anticipo

Mauro Icardi continua a segnare, al Paris Saint-Germain si sta trovando benissimo e ha già detto che non poteva trovare squadra migliore: è stato accolto molto bene nel gruppo e ha a che fare con grandi campioni, con cui è più facile andare in gol e vincere le partite. Reduce da un’altra doppietta, chiaramente il Psg vorrebbe già procedere con il riscatto dell’attaccante argentino dall’Inter, con largo anticipo rispetto a quello che si poteva credere inizialmente. La società parigina sta lavorando in tal senso, i contatti potrebbero entrare nel vivo fra dicembre e gennaio, e sarà lo stesso Icardi a dare l’ultima parola a riguardo. Però, come detto, non dovrebbero esserci problemi: la sensazione è che per i prossimi tre anni Maurito vestirà la maglia del Paris Saint-Germain.