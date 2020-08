Psg, Icardi rivendica ruolo di bomber: si prende la 9 di Cavani

Mauro Icardi vuole essere protagonista con il Paris Saint-Germain e riprendersi a tutti gli effetti il ruolo di bomber della squadra. Certo, con individualità come Di Maria, Mbappé e Neymar sarà complicato ma le intenzioni sono chiare e sono state confermate dal diretto interessato o meglio… dal sito del Psg.

Icardi: addio 18, si prende la maglia numero 9

Quale modo migliore per rivendicare il ruolo di bomber se non prendersi il numero tipico di quel ruolo? Ecco che Mauro Icardi, come svelato dal sito ufficiale del Psg, tornerà a vestire la maglia numero 9. La stessa che per tanti anni era stata di Edinson Cavani, svincolatosi al termine del suo contratto in questi mesi.

L’argentino lascia il 18 che lo aveva accompagnato fino ad ora e si appresta ad una nuova avventura ancora più prolifica. Il 9 è il suo numero e farà di tutto per dimostrarlo.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE