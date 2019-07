PSG, idea Coutinho per l’attacco; ma spunta una foto con Firmino…

Non accennano a diminuire le voci che vorrebbero Neymar di ritorno al Barcellona. Un segnale forte è arrivato dallo stesso O’Ney che ha disertato l’inizio del ritiro con il Paris Saint-Germain. Così, il club francese ha già progettato il futuro senza l’attaccante brasiliano. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la contropartita tecnica più gradita sarebbe Philippe Coutinho. L’esterno verdeoro è reduce da una straordinaria Copa America e sta cercando una nuova meta dove potersi esprimere liberamente, senza la presenza ingombrante di Messi e Suarez. Tuttavia, a turbare i sogni dei parigini c’è una foto che ritrae lo stesso Coutinho in compagnia dell’amico e connazionale Roberto Firmino. I due sono stati compagni ai tempi del Liverpool. Che si tratti di un segnale forte lanciato ai Reds? In Inghilterra c’è chi inizia a pensare ad un clamoroso ritorno.