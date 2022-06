Psg, il club chiude il bilancio con un rosso da record: ecco le cifre

Il Paris Saint-Germain è uno dei club più ricchi al mondo grazie alla presidenza dello sceicco del Qatar Nasser Al-Khelaifi . I parigini hanno ingaggiato Leo Messi nella scorsa stagione e hanno rinnovato il contratto di Kylian Mbappé dopo una telenovela durata per parecchio tempo. Nonostante la ricca campagna di mercato, con gli arrivi inoltre di Donnarumma , Sergio Ramos , Hakimi e Wjinaldum , la squadra di Pochettino non è riuscita ad andare oltre gli ottavi di Champions League. L'insuccesso ha causato non solo la contestazione dei tifosi, ma anche dei grossi danni economici.

Come riferisce L'Equipe infatti, non arrivano buone notizie in casa Psg, che chiuderà con un bilancio in rosso. Inoltre la cifra esatta è tra i 200 e i 300 milioni di euro, e che non migliorerà visto che dal prossimo anno entrerà in vigore il nuovo super contratto di Mbappé. Il Psg spiega il quotidiano francese, rimane tranquillo ma il ds Campos vuole comunque cedere gli esuberi durante il mercato estivo.