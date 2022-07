Psg, il club vuole ingaggiare uno psicologo sportivo: ecco il motivo

Per il Psg la Champions è ormai diventata un'ossessione. Nonostante sembrasse che con il temibile tridente offensivo formato da Lionel Messi , Neymar e Kylian Mbappé il successo fosse dietro l'angolo, la squadra francese non è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo massimo. Oggi è una priorità e una spina nel fianco. Di più, se si ricorda l'ultima eliminazione contro il Real Madrid . Nella squadra parigina non vogliono più ripetere queste situazioni e prevedono di aggiungere uno psicologo sportivo.

Secondo L'Equipe, il Psg è molto interessato a incorporare uno specialista in salute mentale per lavorare con la squadra su base giornaliera. La società crede che in questo modo la squadra potrà rafforzarsi nei momenti di maggiore difficoltà. Momenti come quelli vissuti contro il Nizza in Coppa di Francia, o contro il Real Madrid nel secondo turno dell'ultima Champions League. Non sarebbe una novità nel calcio europeo: l'Inghilterra, il Liverpool, il Manchester United e molte squadre della Bundesliga tedesca hanno uno psicologo sportivo. Sono tutti d'accordo sul fatto che, da quando hanno incorporato uno specialista della salute mentale, il rapporto del gruppo è migliorato e le sfide decisive sono state affrontate in modo più positivo.