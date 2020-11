Psg, il desiderio di Di Maria: “Voglio chiudere qui la mia carriera europea”

Angel Di Maria si sbilancia relativamente al proprio futuro. L’asso del Paris Saint-Germain ha parlato a Canal + del suo contratto in scadenza al termine della stagione con i parigini e della sua voglia di andare avanti con la società campione della Ligue 1. Tanti i rumors di mercato che riguardano El Fideo, eppure, lui vuole restare sotto l’ombra della Tour Eiffel.

Di Maria: “Voglio chiudere carriere europea al Psg”

“Voglio concludere qui la mia carriera europea, ma non dipende solo da me”, ha esordito Di Maria alle domande sul suo futuro visto il contratto in scadenza al termine della stagione. “Sono felice di giocare per il Psg. Questo è un club che mi tratta molto bene, società, compagni e tifosi. Io farò del mio meglio per meritarmi il rinnovo. Voglio rimanere”.

Il calciatore argentino è senza dubbio tra i fuoriclasse più decisivi del club e si dimostra anche uomo squadra quando parla del tecnico Tuchel, spesso criticato: “Il gruppo sta con Tuchel. È un grande allenatore, che ci ha portato alla finale di Champions League. Ha fatto il massimo per noi e noi stiamo dando il massimo per lui. Ha la nostra piena fiducia. E lui si fida di noi”.