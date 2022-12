Psg, il direttore generale Jean-Claude Blanc lascia il club

Il direttore generale del Paris Saint-Germain Jean-Claude Blanc ha lasciato il suo incarico e andrà a lavorare per la società britannica INEOS, proprietaria del Nizza e di una squadra di ciclismo. Blanc è al PSG dal novembre 2011, quando è arrivato dalla Juventus. Va rilevato che il ruolo dietro le quinte di Blanc è stato ridotto negli ultimi anni. Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi era in trattative su un possibile successore di Blanc già durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.