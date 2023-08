Psg, il messaggio a sorpresa di Mbappé per Dembelé

OusmaneDembelé è un nuovo giocatore del Psg e Mbappé, come se nulla fosse, manda il suo messaggio di in bocca al lupo. È accaduto tutto poche ore dopo l'ufficialità del trasferimento, con l'attaccante francese che si è rivolto al compagno di Nazionale tramite profili social: "Benvenuto a casa tua, fratello mio. Molto felice di vederti qui. L'avventura inizia!". Fatto curioso visto che il numero 7 è stato messo fuori rosa e non prenderà parte al primo appuntamento di campionato contro il Lorient (con lui anche Neymar e Verratti). Così potrebbe essere anche per il resto della stagione, almeno finché non firma il rinnovo o saluta Parigi.