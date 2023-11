PSG, il nuovo Parco dei Principi sul modello del Bernabeu

La tensione tra Al Khelaïfi e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo , ostile alla possibilità di cedere l’impianto, ha per il momento portato all’interruzione del dialogo tra le parti, ma secondo 'L'Équipe' il PSG non ha abbandonato l'idea di rinnovare il Parco dei Principi. L’obiettivo è ampliare la capienza fino a 60.000 spettatori , con tanto di introduzione di un tetto retrattile sul modello di quello dello stadio Bernabéu, appena ristrutturato.

Attenzione però alla via alternativa che porterebbe allo Stade de France. Al Khelaifi non ha nascosto di considerare lo stadio della nazionale come l’alternativa principale, nonché l’unica possibile, all’acquisto del Parco dei Principi. Il 3 gennaio prossimo il PSG dovrà presentare un dossier per accedere alla seconda fase della gara per acquistare lo Stade de France, che ha già una capienza di 80.000 spettatori, quasi il doppio dei 47.000 del Parco dei Principi, ma l’ipotesi del trasferimento non sarebbe gradita ai tifosi del Paris.