Psg, il retroscena di mercato: Suarez era l’obiettivo numero uno di Tuchel

Ci sarebbe Luis Suarez dietro i problemi tra Thomas Tuchel e la dirigenza del Paris Saint-Germain. Secondo quanto si apprende da Mundo Deportivo che cita Telefoot, il tecnico aveva scelto l’attaccante uruguaiano come obiettivo numero uno del mercato ma, come ben noto, l’affare non si è concretizzato per scelta della società.

Psg: Suarez obiettivo di Tuchel ma…

Da quanto si apprende, l’allenatore tedesco aveva espresso in modo chiaro la sua volontà di acquistare Luis Suarez mettendolo in cima alla lista delle richieste per il mercato estivo. L’attaccante 33enne, dopo essere stato vicino alla Juventus è andato all’Atletico Madrid. Sarebbe questo uno dei motivi, se non il motivo principale delle critiche e delle tensioni tra Tuchel e la dirigenza parigina criticata apertamente di recente sul fronte del calciomercato.