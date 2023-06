Psg, il retroscena: già avvenuto incontro con Mikel Arteta

Il Psg è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. È ormai noto infatti che i parigini si separeranno dall'attuale tecnico Christophe Galtier - riconoscendogli un importante somma in denaro - e si rivolgeranno al mercato per individuarne il successore. E se nelle ultime ore ha guadagnato sempre più consensi il nome di Luis Enrique, dalla Francia rivelano un clamoroso retroscena riguardo Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da Rmc Sports, l'attuale allenatore dell'Arsenal avrebbe già avuto contatti con i piani alti del club francese ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.