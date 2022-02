Psg, il sogno… possibile: Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo insieme con Zidane in panchina

Pazza idea di mercato in casa parigina

Il tabloid inglese scrive di come il portoghese si sarebbe già pentito della scelta di tornare a Manchester e aspetterebbe segnali da Parigi, soprattutto qualora Zinedine Zidane dovesse accettare di prendere il posto di Mauricio Pochettino alla guida del club. Il rapporto tra il fuoriclasse e il tecnico francese è ottimo grazie anche ai tanti successi ottenuti insieme al Real Madrid e, in tale ottica, all'ex Juventus non dispiacerebbe neppure l'idea di giocare insieme al suo più grande rivale (Messi) e a colui che, per diversi anni, è stato il terzo incomodo (Neymar).