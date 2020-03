Psg, il video-messaggio di Mbappé, Verratti e Marquinhos per combattere il coronavirus

L’emergenza coronavirus ha bloccato di fatto il mondo dello sport e quindi anche quello del calcio. Ecco allora i giocatori professionisti ‘scendere in campo’ in prima persona per combattere l’epidemia e dare una mano a superare questo difficile momento. Iniziative, donazioni e consigli a tifosi e fan.

Questo è il caso del Paris Saint-Germain che ha scelto Kylian Mbappé, Marco Verratti e Marquinhos per una campagna di sensibilizzazione alle buone pratiche da seguire per evitare il contagio. Nel video diffuso dai canali social del club, i giocatori mostrano come se fosse un tutorial cosa fare, i comportamenti da seguire in ogni circostanza. Dal colpo di tosse alla febbre. Un bel modo di stare vicini alla popolazione colpita dalla pandemia e cercare di prevenirne quanto più possibile gli effetti.