Psg in ansia: dopo Mbappé anche Messi è a rischio contro il Bayern

Guai in vista per il club parigino

Lionel Messi si è infortunato ieri durante la partita del Psg contro il Marsiglia in Coppa di Francia. L'argentino è a forte rischio per il match di Champions League contro il Bayern Monaco di martedì prossimo anche se il club parigino resta ottimista. Messi è stato colpito ai muscoli posteriori della coscia da un avversario. Il tecnico Galtier è in ansia perchè contro i tedeschi nel match di andata degli ottavi di finale che si giocherà a Parigi potrebbe non avere a disposizione Mbappè che si è fatto male in campionato e adesso anche Messi.