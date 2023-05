Psg in ansia per Sergio Rico: annullata tradizionale cena di fine stagione

C'è grande apprendione in casa Psg per le condizioni di salute di Sergio Rico a seguito di una caduta da cavallo. Il club mostra solidarietà alla famiglia.

C'è grande preoccupazione in casa del Paris Saint-Germain per la situazione di Sergio Rico, in gravi condizioni di salute dopo essere caduto da cavallo. Il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi ha annunciato l'annullamento del classico gala di fine stagione, la tradizionale cena di squadra e della società e ha dichiarato: "La situazione attuale richiede la nostra piena attenzione e ci costringe a rinunciare al nostro tradizionale gala. La grande famiglia del Paris Saint-Germain è profondamente colpita dalla tragedia che ha colpito Sergio Rico e i suoi cari. A nome di tutte le squadre del Club, voglio assicurare loro il nostro pieno sostegno e la mia più grande solidarietà in questo calvario".