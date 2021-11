Psg, in Champions senza Messi: l’argentino non convocato per gara col Lipsia

Saranno out anche Paredes, Verratti e Sergio Ramos

Sono 21 i giocatori del Paris Saint-Germain convocati da Mauricio Pochettino per la gara di Champions League di domani contro il Lipsia. Nella lista degli atleti, però, non compare il nome di Lionel Messi . L'argentino, uscito all'intervallo dell'ultima gara di Ligue 1 contro il Lille, non ha recuperato dal problema fisico e vedrà la partita alla tv o in tribuna.

In tal senso, oltre a Messi che "presenta un fastidio al ginocchio a seguito di una contusione", non ci saranno contro il Lipsia anche Verratti, Paredes e Sergio Ramos. Per l'italiano lavoro in palestra e piscina per recuperare dal problema all'anca. L'argentino ha ripreso a correre dopo 19 giorni di stop forzato. Per l'ex Real Madrid, invece, la possibilità di "tornare a disposizione nei prossimi giorni".