Psg in crisi ma i tifosi stanno con Galtier: il sondaggio premia l’allenatore

I sostenitori parigini si schierano con l'allenatore in questo momento di crisi.

L'eliminazione dalla Coppa di Francia ad opera del Marsiglia, il k.o. in campioanto contro il Monaco e poi anche la sconfitta nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Parliamo del Psg che sta sicuramente attraversando un periodo di crisi, almeno nei risultati. Se ad essere contestati sono stati tutti i calciatori, molti rumors si erano susseguiti anche su mister Galtier .

Nonostante la sconfitta interna con il Bayern nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, però. a quanto pare i tifosi del club francese non hanno perso la fiducia nel lavoro del tecnico. Infatti, sono tantissimi i fan che continuano a sostenere il manger. La conferma è arrivata da un sondaggio del centro studi secondo cui il 59% degli intervistati crede che la soluzione non sia cambiare allenatore e addirittura il 71% crede che l'ex Saint-Etienne debba rimanere in sella almeno fino al match di ritorno con i tedeschi.