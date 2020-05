Psg, incidente per Bulka in Polonia: Lamborghini distrutta

Auto di grossa cilindrata e calciatori. Un binomio che da sempre funziona… fino al più classico degli incidenti. L’ultimo della lista ad essere stato sfortunato protagonista è Marcin Bulka che, per chi non lo sapesse, è il terzo portiere del Paris Saint-Germain.

L’estremo difensore, che vanta anche presenze con la Nazionale polacca, ha avuto un incidente stradale con la sua Lamborghini mentre si trovava nei pressi della sua città natale Wyszogrod. Dalle immagini condivise sui social da diverse emittenti locali tra cui anche Pilka & Nozna si nota come della sua vettura rimanga veramente poco. L’auto è pure andata in fiamme, ma per fortuna di Bulka senza alcuna conseguenza per lui. Non è chiara la dinamica che ha portato il portiere ad avere l’incidente. Per saperlo occorreranno delle indagini. Per l’estremo difensore, in questa stagione, l’esordio contro il Metz ad agosto scorso, poi tanta panchina, così come gli era capitato al Chelsea, nella sua precedente esperienza, quando aveva totalizzato solo 3 apparizioni in 3 anni.