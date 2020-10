Psg, incontro con Mbappé per il rinnovo ma c’è l’ombra del Real Madrid

Quale sarà il futuro di Kylian Mbappé? Regna ancora tanta incertezza a tal proposito. L’attaccante del Psg è il simbolo del club e la società non vorrebbe rinunciarvi nel breve periodo, tantomeno tra un anno, ovvero quando, almeno secondo i recenti rumors di mercato, il Real Madrid proverà l’offensiva per portarlo in Spagna.

Mbappé: nessuna novità sul rinnovo

Secondo quanto si apprende da L’Equipe, il club blancos è sempre alla finestra e sarebbe pronto all’assalto nella prossima estate, ma il Psg proverà a blindare il suo gioiello. Dalle recenti notizie che arrivano dal periodico francese, il direttore sportivo del Psg Leonardo avrebbe incontrato l’entourage del giocatore la scorsa settimana per intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Purtroppo dall’incontro non sarebbero uscite grosse novità a conferma del fatto che l’ombra “madrilena” resta in agguato.