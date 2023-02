PSG, rischio guai giudiziari: denuncia al presidente al Khelaifi

Anche il Paris Saint-Germain rischia di finire nei guai giudiziari. Non si ferma l'ondata di inchieste che sta investendo i principali club europei. Dopo la Juventus e il Manchester City, ora anche il PSG rischia. Nei confronti del club parigino e del presidente Nasser Al Khelaifi è stata infatti aperta una indagine riguardo un presunto contratto di lavoro in nero .

Tutto parte, come riporta Reuters, da una denuncia del 13 dicembre 2022 che ha portato ad aprire un’indagine il 16 gennaio. La stessa, riferisce l’avvocato della vittima, è partita da un cittadino tunisino, Hicham Bouajila , che ha affermato di aver lavorato per il presidente del PSG, Nasser al Khelaifi , come consigliere.

In particolare, Bouajila avrebbe lavorato per facilitare l’ingresso della rete Al Jazira Sports (in seguito diventata BeInSports) nella regione del Maghreb, entrando così in contatto con Al Khelaifi. In seguito, sarebbe diventato uno dei suoi consiglieri più fidati anche nella gestione del PSG. Ora il 47enne chiede gli stipendi per diverse consulenze tra il 2015 e il 2018 sia nei confronti del club che dello stesso Al Khelaifi.