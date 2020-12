Psg, infortunio Neymar meno grave del previsto. Il brasiliano: “Ringrazio Dio che mi ha salvato”

L’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar si è infortunato alla caviglia sinistra durante i minuti di recupero del match contro il Lione per un fallo cattivo del connazionale Thiago Mendes. I medici hanno portato via dal campo il brasiliano in barella per i primi soccorsi. L’attaccante ha lasciato il campo in lacrime e stamattina dopo gli esami strumentali si è conosciuto il tipo di infortunio riportato dal calciatore del club capitolino. Si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra che fa chiudere così l’anno solare al brasiliano out per circa tre settimane. Il ritorno in campo è previsto per il 13 gennaio contro il Marsiglia. In ogni caso, per la trasferta di Champions League a Barcellona di metà febbraio, Neymar ci sarà. Dopo il “rassicurante” esito degli esami strumentali Neymar, su Instagram ha detto la sua sul suo infortunio alla caviglia sinistra: “Le lacrime sono state causate da dolore, disperazione, paura, angoscia, interventi chirurgici, stampelle e altri brutti ricordi. Sarebbe potuto andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di serio” . Nuovi esami verranno comunque effettuati nelle prossime 48ore.