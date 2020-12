Psg-Jesé, fine della corsa: arrivata la risoluzione del contratto dopo oltre 4 anni “insieme”

Dopo quattro anni e mezzo è arrivato il momento della separazione tra i Psg e Jesé Rodriguez, da tempo separato in casa e mai nei radar del tecnico Thomas Tuchel. La società francese ha annunciato con un comunicato di aver risolto di comune accordo con il giocatore il contratto che legava le parti fino al 30 giugno 2021.

Alla base della decisione, non ci sarebbero, secondo la stampa francese, problemi di carattere esterno al campo, nonostante la recente apparizione telefonica di Jesé per un reality televisivo che non era stata troppo gradita al club.

Il giocatore e il club avevano già deciso di salutarsi dopo quattro anni e mezzo trascorsi per lo più in prestito in giro per l’Europa fatta eccezione per rare parentesi a Parigi. Jesé ha visto nel corso di questi oltre 4 anni le maglie di Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona a fronte dei 25 milioni di euro sborsari nel 2016 dal Psg per acquistarlo dal Real Madrid.